Иванов: «Если бы наша сборная играла в Азии, а клубы — в Европе, это был бы идеальный вариант»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). По информации различных источников, такое решение может быть принято сегодня, 30 декабря.

По мнению президента екатеринбургского клуба, решение о переходе в АФК до сих пор не принято по причине того, что позиция УЕФА в отношении России продолжает оставаться туманной. Иванов считает, что самым идеальным был бы вариант, при котором сборная России играла бы в Азии, а наши клубы продолжили бы выступать в Европе.

«Вот если бы наша сборная играла в Азии, а клубы — в Европе, это, возможно, был бы идеальный вариант. Но, к сожалению, так нельзя», — сказал Иванов в интервью радио «Форум».

Напомним, весной текущего года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от всех международных турниров. Свой последний на сегодняшний день товарищеский матч национальная команда России провела 20 ноября против Узбекистана (0:0).