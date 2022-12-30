Дешам: «Футбол в исполнении Пеле воплощал красоту о эффективность»

Наставник сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал смерть легендарного бразильца Пеле. «Король футбола» ушел из жизни в возрасте 82 лет. Бразилец скончался после продолжительной онкологической болезни.

«С его смертью мы потеряли одну из величайших легенд футбола, если не самую великую. Пеле вдохновлял целые поколения, каждый, будучи ребенком, мечтал играть как он. Футбол в исполнении Пеле воплощал красоту о эффективность. Его титулы и талант навсегда останутся в нашей памяти. Выражаю самые глубокие соболезнования его родным», - приводит слова французского специалиста Le Parisien.

Пеле – трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии.