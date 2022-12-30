Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал потенциальный переход РФС в азиатскую конфедерацию.

«На пользу это нам вряд ли пойдет. Уровень Европы все же намного выше. Но когда мы не понимали еще, что нам ждать дальше, я говорил, что переходить в Азию ни в коем случае нельзя. Я думал, что нужно ждать допуска от УЕФА. Но сейчас все поменялось. Сейчас понятно, что УЕФА нас не вернёт. Если ждать год - то можно подождать. А если два и более - то нужно идти в Азию и пробовать там. Хоть где-то.

Для нашей сборной будет везде сложно играть. Мы не могли забить гол Таджикистану и Узбекистану недавно. Азиатские команды неплохие. Японцы и корейцы давно играют на хорошем уровне. И уровень там ещё повышается. Но мы всю жизнь играем в Европе, а тут ни с того ни с сего будем играть с Ираном и Корее. Пока не представляю этого», - сказал Мостовой.