​Колосков загадает на Новый год потепление в отношениях УЕФА и РФС

Вячеслав Колосков, являющийся почётным президентом Российского футбольного союза, рассказал, какое желание загадает в преддверии Нового года.

«Жду от следующего года потепления в отношениях УЕФА и РФС. Это будет моё новогоднее желание. Нам нужно играть в Европе среди лучших, так как мы достойны этого», - высказался Колосков, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что в ближайшие дни Российский футбольный союз будет обсуждать вариант с выходом из УЕФА с дальнейшим вступлением в Азиатскую конфедерацию футбола. Причина, понятное дело, заключается в том, что в настоящий момент российские клубы и сборные не участвуют в официальных турнирах из-за санкций.