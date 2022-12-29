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​Колосков загадает на Новый год потепление в отношениях УЕФА и РФС

29 Декабря 2022 • 20:39 Комментировать

Вячеслав Колосков, являющийся почётным президентом Российского футбольного союза, рассказал, какое желание загадает в преддверии Нового года.

«Жду от следующего года потепления в отношениях УЕФА и РФС. Это будет моё новогоднее желание. Нам нужно играть в Европе среди лучших, так как мы достойны этого», - высказался Колосков, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что в ближайшие дни Российский футбольный союз будет обсуждать вариант с выходом из УЕФА с дальнейшим вступлением в Азиатскую конфедерацию футбола. Причина, понятное дело, заключается в том, что в настоящий момент российские клубы и сборные не участвуют в официальных турнирах из-за санкций.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Вячеслав Колосков УЕФА Переход РФС в АФК
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