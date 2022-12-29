Тарпищев: «Двойные составы у «Зенита», у остальных этого нет»

Заслуженный тренер СССР и РСФСР Шамиль Тарпищев рассказал о возможном решении проблем, связанных с переходом РФС в АФК.

Специалист считает, что для игр на «двух фронтах», командам Российской премьер-лиги необходимо иметь по два состава, равных между собой по силе.

«Двойные составы у «Зенита», у остальных этого нет. Я сужу даже по чемпионату мира, который только что закончился», - приводит слова Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Касательного катарского соревнования эксперт сказал, что два поединка на одинаково должном уровне не отыграл ни один футболист, так как время на адаптацию было сокращено с трёх до двух недель.