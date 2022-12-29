Тарпищев – об АФК: «В голове как-то не укладывается, как мы будем играть на двух фронтах»

Президент Федерации тенниса России, заслуженный тренер СССР и РСФСР Шамиль Тарпищев высказался на тему потенциального перехода РФС в АФК.

Специалист признался, что однозначное, чётко сформулированное мнение по данному вопросу у него отсутствует, так как в нём должны разобраться соответствующие специалисты.

«Мы европеизированы. С учётом климата, адаптации, акклиматизации у меня в голове как-то не укладывается, как мы будем играть на двух фронтах: то здесь, то там», - приводит слова Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил важность именно фактора климатических условий, который разнится в европейской части России и городах азиатских стран.