Ледяхов — о возможном переходе РФС в Азию: «Лучше играть там, чем не играть вообще»

Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов высказал мнение о возможном переходе Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию.

«Нужно переходить, если есть возможность. Думаю, что нам на долгое время закрыли Европу. Лучше играть, чем не играть вообще. Это для нас выход из положения», — цитирует Ледяхова «РБ Спорт».

При этом эксперт отметил, что при переходе нужно быть уверенным в допуске сборной России к чемпионату мира – 2026, ведь можно перейти в Азию, а нас все равно не пустят на мундиаль.

Напомним, собрание исполкома РФС по поводу возможного перехода из УЕФА в АФК состоится 30 декабря.