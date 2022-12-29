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Ташуев высказал мнение о возможном переходе РФС в Азию

29 Декабря 2022 • 17:56 Комментировать (1)

Наставник «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал возможный переход Российского футбольного союза в Азию.

«Если совершится переход в АФК, то для нас самой главной задачей будет попасть на ЧМ, но конкуренция будет непростая. Вопросов много, но нет времени изучать каждую деталь. Чем больше мы затягиваем, тем меньше вероятность перехода», — приводит слова Ташуева Sport24.

Специалист заявил, что если РФС останется в Европе, то нужно будет заняться развитием российского футбола, а легионеры всегда будут приезжать в наш чемпионат, потому что здесь им платят хорошие деньги.

Окончательное решение о возможном переходе в Азию должно быть объявлено до 31 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Ташуев Ахмат Переход РФС в АФК
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Комментарии (1)
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ингерман
29 Декабря 2022 в 18:09
ай разрешице узнать - а харошые деньги долга ышо будуц платиць.. )))
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