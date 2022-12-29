​Черданцев высказался о потенциальном переходе РФС в Азию

Известный комментатор Георгий Черданцев оценил возможный переход Российского футбольного союза из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола. По мнению Черданцева, официальные турниры в зоне АФК не станут для российских игроков достаточной мотивацией.

В своём телеграм-канале «Онже Жора» Черданцев выразил непонимание от применения слова «обречена» к РПЛ. По словам комментатора, люди ходят на чемпионат России и на матчи национального кубка даже в условиях введения системы Fan ID.

«А вот на десятки лет гарантировать себе просмотры матчей сборной России с Камбоджой, Йеменом, Китайским Тайбэем, Гуамом и так далее - вот к этому точно подходит слово «обречены», - написал Черданцев.

Черданцев не видит, как матчи с указанными сборными могут мотивировать игроков сборной России, даже если им будет удаваться проходить на чемпионат мира и сыграть там от трёх до четырёх матчей.

«И тем более уж никак не может быть мотивацией и мечтой для клубов и его футболистов играть годами в азиатской ЛЧ и меряться силами с клубами Катара, Ирака, Иордании или Омана», - написал комментатор.