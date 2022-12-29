Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

​Черданцев высказался о потенциальном переходе РФС в Азию

29 Декабря 2022 • 17:26 Комментировать (5)

Известный комментатор Георгий Черданцев оценил возможный переход Российского футбольного союза из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола. По мнению Черданцева, официальные турниры в зоне АФК не станут для российских игроков достаточной мотивацией.

В своём телеграм-канале «Онже Жора» Черданцев выразил непонимание от применения слова «обречена» к РПЛ. По словам комментатора, люди ходят на чемпионат России и на матчи национального кубка даже в условиях введения системы Fan ID.

«А вот на десятки лет гарантировать себе просмотры матчей сборной России с Камбоджой, Йеменом, Китайским Тайбэем, Гуамом и так далее - вот к этому точно подходит слово «обречены», - написал Черданцев.

Черданцев не видит, как матчи с указанными сборными могут мотивировать игроков сборной России, даже если им будет удаваться проходить на чемпионат мира и сыграть там от трёх до четырёх матчей.

«И тем более уж никак не может быть мотивацией и мечтой для клубов и его футболистов играть годами в азиатской ЛЧ и меряться силами с клубами Катара, Ирака, Иордании или Омана», - написал комментатор.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС Георгий Черданцев АФК Переход РФС в АФК
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
29 Декабря 2022 в 17:39
ай чирдак не врубаитьси.. наоборот стимул будец высокай кады мы начнем усех нагибаць.. уперед к пабедам! )))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Декабря
17:26 · Чемпионат мира 2026
​Черданцев высказался о потенциальном переходе РФС в Азию 5
16:32 · Чемпионат мира 2026
Ари считает, что УЕФА и ФИФА будут извиняться перед Россией
15:23 · Чемпионат мира 2026
Бояринцев не видит смысла в переходе РФС в Азию
14:14 · Чемпионат мира 2026
Рианчо: «Спартак» выиграет азиатскую Лигу чемпионов
13:37 · Россия. Премьер-лига
Колосков назвал главное футбольное событие 2022 года
13:31 · Чемпионат мира 2026
Семшов объяснил, почему России не нужно переходить в Азию
12:15 · Чемпионат мира 2026
Гаранин заявил, что не хочет перехода РФС в Азию
28 Декабря
19:51 · Чемпионат мира 2026
Ловчев объяснил, почему РФС перенёс решение по возможному переходу в АФК
19:33 · Чемпионат мира 2026
Кузнецов — о переходе в Азию: «У меня двоякое мнение»
18:24 · Чемпионат мира 2026
​Переход РФС в Азию обсудят 30 декабря
18:23 · Россия. Премьер-лига
Булыкин назвал главное разочарование года
17:50 · Чемпионат мира 2026
Тащин считает, что у зрителей будет интерес к матчам российских команд в АФК 3
16:36 · Чемпионат мира 2026
Балахнин: «Переход в Азию – это возможность сборной России продолжать существовать»
16:16 · Чемпионат мира 2026
​Мориясу остаётся у руля сборной Японии официально
15:40 · Чемпионат мира 2026
​Орлов: «РФС лучше оставаться в Европе»
Все новости
Рекомендуем