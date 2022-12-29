Ари считает, что УЕФА и ФИФА будут извиняться перед Россией

Экс-игрок «Спартака» Ари Феррейра прокомментировал возможный переход Российского футбольного союза в Азию.

«Переход в Азию — очень плохое решение, это однозначно. Наверное, даже очень странное, ведь вы теряете Лигу чемпионов, Лигу Европы», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

По мнению футболиста, УЕФА и ФИФА будут жалеть об уходе России в Азию, организации признают свою ошибку и принесут извинения, ведь в России много хороших команд, игроков и денег.

Ранее сообщалось, что 30 декабря состоится собрание исполкома РФС, на котором будет решаться вопрос о возможном переходе из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.