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Ари считает, что УЕФА и ФИФА будут извиняться перед Россией

29 Декабря 2022 • 16:32 Комментировать

Экс-игрок «Спартака» Ари Феррейра прокомментировал возможный переход Российского футбольного союза в Азию.

«Переход в Азию — очень плохое решение, это однозначно. Наверное, даже очень странное, ведь вы теряете Лигу чемпионов, Лигу Европы», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

По мнению футболиста, УЕФА и ФИФА будут жалеть об уходе России в Азию, организации признают свою ошибку и принесут извинения, ведь в России много хороших команд, игроков и денег.

Ранее сообщалось, что 30 декабря состоится собрание исполкома РФС, на котором будет решаться вопрос о возможном переходе из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА УЕФА Ари Феррейра Переход РФС в АФК
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