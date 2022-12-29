Бояринцев не видит смысла в переходе РФС в Азию

Главный тренер «Новосибирска» Денис Бояринцев поделился мнением о возможном переходе Российского футбольного союза в АФК.

«Нет смысла идти в Азиатскую конфедерацию, если ФИФА и там запретит играть сборной России. Должен восторжествовать здравый смысл, и вскоре должны снять все санкции», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

По мнению специалиста, лучше подождать какое-то время решение УЕФА, чем переходить в Азию.

Ранее сообщалось, что собрание исполкома РФС состоится 30 декабря, на котором будет проведено голосование за возможный переход из УЕФА в АФК.

Стоит отметить, что по информации СМИ, ФИФА не станет препятствовать участию сборной России в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года в случае перехода в Азию.