Рианчо: «Спартак» выиграет азиатскую Лигу чемпионов

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о возможном переходе Российского футбольного союза в Азию.

«Будет фантастично, если при переходе российского футбола в АФК местные клубы будут участвовать в международных турнирах. Клубы РПЛ создадут отличную конкуренцию в азиатском футболе», — приводит слова Рианчо Sport24.

Специалист уверен, что «Спартак» с нынешним составом и тренером обязательно станет победителем азиатской Лиги чемпионов.

Окончательное решение о возможном переходе РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола будет озвучено до 31 декабря текущего года.