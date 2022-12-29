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Семшов объяснил, почему России не нужно переходить в Азию

29 Декабря 2022 • 13:31 Комментировать

Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов поделился мнением о возможном переходе Российского футбольного союза в Азию.

«Хочется, чтобы наша сборная и клубы играли на международных турнирах. Безусловно, в Европе более престижно выступать, чем в Азии. Если ФИФА с нас не снимет запрет, нет смысла переходить в Азию», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Специалист отметил, что изначально выступал за переход в АФК, но даже если сборная России отберется на чемпионат мира через Азию, то ФИФА все равно может не допустить нас до участия в турнире, поэтому стоит подождать.

Ранее сообщалось, что собрание исполкома РФС состоится 30 декабря, на котором будет обсуждаться возможный переход в Азию.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов ФИФА Переход РФС в АФК
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