Гаранин заявил, что не хочет перехода РФС в Азию

Экс-тренер «Сочи» Вадим Гаранин ответил на вопрос о возможном переходе Российского футбольного союза в Азию.

«Я не копал глубоко в этом вопросе. Хочется, чтобы у нас была международная жизнь. Но есть много вопросов, о которых говорят юристы. Нужно знать ответы на них», — приводит слова Гаранина «Спорт-Экспресс».

Тренер отметил, что хочется вернуться на международную арену, но при этом и хочется остаться в Европе.

Ранее стало известно, что очередное заседание исполкома РФС по возможному переходу в Азиатскую конфедерацию состоится завтра, 30 декабря. Окончательное решение должно быть объявлено до 31 декабря.