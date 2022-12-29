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Гаранин заявил, что не хочет перехода РФС в Азию

29 Декабря 2022 • 12:15 Комментировать

Экс-тренер «Сочи» Вадим Гаранин ответил на вопрос о возможном переходе Российского футбольного союза в Азию.

«Я не копал глубоко в этом вопросе. Хочется, чтобы у нас была международная жизнь. Но есть много вопросов, о которых говорят юристы. Нужно знать ответы на них», — приводит слова Гаранина «Спорт-Экспресс».

Тренер отметил, что хочется вернуться на международную арену, но при этом и хочется остаться в Европе.  

Ранее стало известно, что очередное заседание исполкома РФС по возможному переходу в Азиатскую конфедерацию состоится завтра, 30 декабря. Окончательное решение должно быть объявлено до 31 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Вадим Гаранин Переход РФС в АФК
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