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Булыкин – о переходе России в Азию: «Потом вернуться в УЕФА нам будет очень сложно» эксклюзив

29 Декабря 2022 • 07:51 Комментировать (1)

Бывший форвард «Байера», «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о последствиях перехода РФС в Азию.

«Насколько я понял, стоит вопрос играть хоть какие-то официальные матчи или нет. На самом деле, я не до конца уверен, что нам там дадут играть официальные матчи, поэтому без письменного подтверждения я бы туда вообще не рыпался. Потому что устно мы много раз обжигались, везде обманывают, и пока нет письменного подтверждения, не дёргался бы.

Честно говоря, если захотят, то забанят во всех конфедерациях, будь это европейская или азиатская. Поэтому здесь нужно иметь чёткие подтверждения, что нам разрешат играть. Но я бы не делал таких поспешных действий с Азией, потому что, вернуться потом в УЕФА будет очень тяжело», — сказал Булыкин.

Вероятнее всего, 31 декабря Российский футбольный союз объявит решение, перейдёт ли Россия в Азиатскую конфедерацию футбола или нет.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Дмитрий Булыкин РФС Переход РФС в АФК
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Комментарии (1)
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ингерман
29 Декабря 2022 в 09:54
ай а нафег нам всякие там уефа кфа и папуа.. токма вазраждение кожанова мича и чимпионацов падваротен - наше усе.. А-ха-ха-ха! )))
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