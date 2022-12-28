Ловчев объяснил, почему РФС перенёс решение по возможному переходу в АФК

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о том, почему Российский футбольный союз ещё не принял решение о возможном переходе в Азию.

«Думаю, что идут переговоры. Мы многого не знаем. Нам дают информацию о времени, все подогревается. Неделю назад все это всколыхнулось и в УЕФА сказали, что не хотят ухода России, об этом писали», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

По мнению эксперта, РФС изучает, какое отношение к нашей стране со стороны ФИФА, как отреагирует Европа, идет сложный процесс переговоров.

Ранее стало известно, что окончательное решение РФС должен озвучить до 31 декабря.