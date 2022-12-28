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Кузнецов — о переходе в Азию: «У меня двоякое мнение»

28 Декабря 2022 • 19:33 Комментировать

Бывший игрок столичного ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о возможном переходе российского футбола в АФК.

«У меня двоякое мнение. Если мы уйдём в Азию, то можем уже не вернуться, нам просто не дадут. Но если мы ней уйдём, то с кем нам соревноваться в футбольном плане, с командами какого уровня? Европейцы же не хотят с нами играть», — заявил экс-футболист российской сборной в интервью «Спорт-Экспрессу».

По мнению Кузнецова, отсутствие игры с сильными соперниками не позволит отечественному футболу развиваться. Эксперт отметил, что согласится с любым решением, которое пойдёт на пользу.

Напомним, что исполком РФС, на котором может быть принято решение о смене конфедерации, пройдёт 30 декабря. 

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Кузнецов Переход РФС в АФК
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