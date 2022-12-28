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​Переход РФС в Азию обсудят 30 декабря

28 Декабря 2022 • 18:24 Комментировать

Заседание исполкома Российского футбольного союза, на котором будет обсуждаться возможный переход в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), пройдёт в ближайшую пятницу, 30 декабря. Об этом на своих страницах рассказывает «РБ Спорт».

Отмечается, что решение о судьбе российского футбола должно быть принято до конца уходящего календарного года.

В настоящий момент Российский футбольный союз находится под санкциями УЕФА, поэтому клубы не принимают участие в еврокубках. Сборная России, в свою очередь, пока что может проводить лишь товарищеские матчи, причём находиться соперников для них непросто.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС УЕФА АФК Переход РФС в АФК
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