​Переход РФС в Азию обсудят 30 декабря

Заседание исполкома Российского футбольного союза, на котором будет обсуждаться возможный переход в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), пройдёт в ближайшую пятницу, 30 декабря. Об этом на своих страницах рассказывает «РБ Спорт».

Отмечается, что решение о судьбе российского футбола должно быть принято до конца уходящего календарного года.

В настоящий момент Российский футбольный союз находится под санкциями УЕФА, поэтому клубы не принимают участие в еврокубках. Сборная России, в свою очередь, пока что может проводить лишь товарищеские матчи, причём находиться соперников для них непросто.