Тащин считает, что у зрителей будет интерес к матчам российских команд в АФК

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин поделился мнением о возможном переходе РФС в Азию.

«Лучше смотреть игру сборной и наших клубов на международной арене, чем не смотреть ничего. Будем смотреть, как аудитория среагирует. Думаю, у зрителей будет интерес к экзотическим матчам и командам», — приводит слова Тащина Metaratings.

Продюсер считает, что если есть возможность играть международные матчи, то ей необходимо воспользоваться, ведь непонятно, когда УЕФА вернет нас в свои турниры.

Ранее Российский футбольный союз сообщил, что окончательное решение о возможном переходе в АФК будет принято до 31 декабря.