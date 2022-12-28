Балахнин: «Переход в Азию – это возможность сборной России продолжать существовать»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о возможном переходе Российского футбольного союза в Азию.

«Конечно, надо переходить в Азию. Некоторые эксперты говорят, что это путь в никуда, а что тогда вы предлагаете? Ничего. Переход в Азию – это возможность сборной России продолжать существовать», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, вернуться в Европу будет невозможно по политическим причинам, поэтому нет смысла ждать. Переход в Азиатскую конфедерацию станет правильным решением, считает Балахнин.

Российский футбольный союз сообщил, что решение о возможном переходе в АФК будет принято до 31 декабря 2022 года.