Хадзимэ Мориясу продолжит работать на должности главного тренера сборной Японии. Об этом сообщается на страницах официального сайта Японской футбольной ассоциации.

Отмечается, что перед Хадзимэ Мориясу поставлена задача по попаданию команды на чемпионат мира – 2026.

На прошедшем мундиале в Катаре сборная Японии сенсационно вышла в плей-офф с первого места, обыграв в группе Германию и Испанию. В 1/8 финала «синие самураи» проиграли Хорватии в серии послематчевых пенальти.

Хадзимэ Мориясу принял сборную Японии в августе 2018 года. С тех пор в 63 матчах под руководством этого специалиста команда добилась 41 победы при 8 ничьих и 14 поражениях.