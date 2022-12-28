Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

​Мориясу остаётся у руля сборной Японии официально

28 Декабря 2022 • 16:16 Комментировать

Хадзимэ Мориясу продолжит работать на должности главного тренера сборной Японии. Об этом сообщается на страницах официального сайта Японской футбольной ассоциации.

Отмечается, что перед Хадзимэ Мориясу поставлена задача по попаданию команды на чемпионат мира – 2026.

На прошедшем мундиале в Катаре сборная Японии сенсационно вышла в плей-офф с первого места, обыграв в группе Германию и Испанию. В 1/8 финала «синие самураи» проиграли Хорватии в серии послематчевых пенальти.

Хадзимэ Мориясу принял сборную Японии в августе 2018 года. С тех пор в 63 матчах под руководством этого специалиста команда добилась 41 победы при 8 ничьих и 14 поражениях.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Японии Хадзимэ Мориясу
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Декабря
16:36 · Чемпионат мира 2026
Балахнин: «Переход в Азию – это возможность сборной России продолжать существовать»
16:16 · Чемпионат мира 2026
​Мориясу остаётся у руля сборной Японии официально
15:40 · Чемпионат мира 2026
​Орлов: «РФС лучше оставаться в Европе»
11:59 · Чемпионат мира 2026
Уткин - РФС: «Катитесь в Азию, а я остаюсь в УЕФА» 6
09:00 · Чемпионат мира 2026
Экс-игрок «Спартака»: «Не вижу ничего интересного в переходе в Азию» 2
27 Декабря
23:01 · Чемпионат мира 2026
Гомельский – о переходе РФС в АФК: «Спортивного смысла в этом нет, остаётся только политика»
22:41 · Чемпионат мира 2026
Новосельцев высказался об идее «наши против не наших» в спорте
22:33 · Чемпионат мира 2026
Новосельцев: «Азия - вполне нормальная альтернатива»
22:23 · Чемпионат мира 2026
Зотов: «Не знаю, с чем связан перенос голосования исполкома РФС»
22:13 · Чемпионат мира 2026
Селин: «Не хотелось бы, чтоб РФС перешёл в Азию»
21:48 · Чемпионат мира 2026
Рианчо: «После перехода в АФК большинство легионеров покинут РПЛ» 1
21:41 · Чемпионат мира 2026
Созин — о возможном переходе в АФК: «Раз нас просят подождать до 31 декабря, значит, уверенности у РФС сейчас нет»
21:21 · Чемпионат мира 2026
Ловчев прокомментировал уровень азиатского футбола
20:30 · Чемпионат мира 2026
Грушевский - о переходе в АФК: «Это решение не кажется мне очень умным и правильным»
19:55 · Чемпионат мира 2026
​Салихова: «Как бы вместо высказывания «фи» не услышать азиатское «фу»
Все новости
Рекомендуем