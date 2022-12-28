​Орлов: «РФС лучше оставаться в Европе»

Известный комментатор Геннадий Орлов не поддерживает идею с переходом Российского футбольного союза из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Лучше оставаться в Европе. Потому что переход в Азию - слом всей системы, трата огромных денег и неизвестно, что к чему», - поделился своими мыслями Орлов, давая комментарий для sport24.

При этом Орлов отметил, что с другой стороны российским клубам и сборной нужно играть. Комментатор сказал, что однозначного мнения во всём этом вопросе быть не может.

Напомним, что в настоящий момент клубы РПЛ и сборная России не участвуют в турнирах УЕФА из-за введённых ранее санкций.