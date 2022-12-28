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​Орлов: «РФС лучше оставаться в Европе»

28 Декабря 2022 • 15:40 Комментировать

Известный комментатор Геннадий Орлов не поддерживает идею с переходом Российского футбольного союза из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Лучше оставаться в Европе. Потому что переход в Азию - слом всей системы, трата огромных денег и неизвестно, что к чему», - поделился своими мыслями Орлов, давая комментарий для sport24.

При этом Орлов отметил, что с другой стороны российским клубам и сборной нужно играть. Комментатор сказал, что однозначного мнения во всём этом вопросе быть не может.

Напомним, что в настоящий момент клубы РПЛ и сборная России не участвуют в турнирах УЕФА из-за введённых ранее санкций.

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Евро-Футбол.Ру,
Геннадий Орлов РФС УЕФА АФК Переход РФС в АФК
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