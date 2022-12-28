Футбольный эксперт Валерий Масалитин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конференцию футбола (АФК).

- Как относитесь к возможному переходу в Азию?

- Положительное здесь только то, что у нас будет игровая практика. Вместо товарищеских игр будут официальные встречи. А остальное только в минус идет, начиная с того, возьмут нас туда или нет, и на каких условиях? Там есть Япония, Новая Зеландия, Австралия, которые могут с нами не играть. Может к санкциям подключиться и Южная Корея. Если мы выиграем конференцию и выйдем на чемпионат мира, как с Европой будем играть? Непонятно, откажутся они или нет. И потом это длительные переезды: большая финансовая составляющая, часовые пояса, перелеты. Минусов больше, чем плюсов. Надо все хорошо взвешивать и сначала получить добро от ФИФА.

- То есть сейчас туда переходить не стоит?

- Если мы решаем политический вопрос в течение года - это одно. Если все будет затягиваться - другое.

- Вам не кажется, что решение принимается второпях - до 31 декабря?

- Если все было спущено сверху, то, конечно, будут торопиться. А надо собрать людей, просчитать. Все должно быть не с бухты-барахты. Если какие-то страны не будут с нами играть, что тогда делать? Переходить еще куда-то? Может, есть смысл что-то делать с БРИГС или ШОС? Что-то свое создать. Плюс туда ОДКБ можно подключить. Чтобы было что-то свое, под эгидой ФИФА и проводить турниры. Что остается делать?

- Вам были бы интересны матчи с соперниками из азиатской конфедерации?

- Мы привыкли к Европе. У нас с ней все связано. А если перейдем в азиатскую лигу, сразу ли будем играть местную Лигу чемпионов или надо еще пробиваться с каких-то низов? Наши клубы не пострадают при этом? Поэтому есть смысл сделать паузу на год или полгода, чтобы все проработать, посоветоваться со всеми специалистами, юристами, экономистами. Сможем ли мы потом вернуться в Европу или нет? Понятно, что не хочется в Азию, но стучаться лбом в закрытую дверь тоже смысла нет. Быть на вторых ролях, на третьих, когда с тобой не считаются: захотели отстранили, захотели нет. Конечно, это все надоело.

- Понятно, что интерес болельщиков к футболу упадет, а значит и ТВ контракты и доходы клубов в целом. Как к этому относитесь?

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- Это все минус. Если брать Индию, Китай - это богатые страны. Есть Индонезия, Бразилия, Аргентина, если брать БРИГС, например. Можно найти таких спонсоров, что Европа будет отдыхать. Еще не известно, что будет с Европой. Можно найти свой турнир, своих спонсоров. В идеале я бы сделал паузу. Может, есть смысл потерять 2023 год, чтобы потом не отыгрывать все назад. Сгоряча такие вещи делать не надо.

- А если не будет возможности вернуться в Европу?

- Я думаю, она будет. Вопрос, когда. Если мы будем чувствовать себя хорошо на фоне победы, то будем диктовать свои условия. Особенно, что касается Европы.

- Не думаете, что в Азии наш футбол будет деградировать?

- А сейчас этого не происходит?

- Сейчас хотя бы детям есть о чем мечтать, есть цели, Россию приезжали футбольные звезды.

- Ну, так же приедут латиносы. Все упирается в деньги. Если они будут, сюда все приедут. По мне они здесь не нужны. У нас другая экономика. Будем брать других легионеров, с Азии, например. В Японии, Южной Корее есть таланты. Мы можем на этом подтянуть свой средний уровень. У нас будет средняя прослойка. А к ней будут добавляться звезды. Пусть даже азиатские или латиноамериканские. И будет скачек вперед. Не надо постоянно рассчитывать на кого-то, что нам Европа поможет? Она отказалась. Мы так можем остаться у разбитого корыта.

Елена Григорьевская