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РФС пытается договориться с УЕФА - Федун

28 Декабря 2022 • 14:04 Комментировать

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун снова высказался насчёт возможного перехода Российского футбольного союза из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Пока по [дате] голосования ничего сказать не могу. А по Азии мою позицию знаете, у нас нет выхода», - слова Федуна приводит телеграм-канал K/On/Off со ссылкой на эфир программы «Есть тема» на «Матч ТВ».

Федун отметил, что сроки голосования по переходу знает только Александр Дюков, который является главой РФС. Также экс-владелец «Спартака» сказал несколько слов о переговорном процессе.

«Идут напряжённые переговоры, попытки зацепиться с УЕФА», - сказал Федун.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС УЕФА Леонид Федун АФК Переход РФС в АФК
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