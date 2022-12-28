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Уткин - РФС: «Катитесь в Азию, а я остаюсь в УЕФА»

28 Декабря 2022 • 11:59 Комментировать (5)

Российский блогер и журналист Василий Уткин резко отреагировал на новость о возможном переходе РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Ребята, катитесь вы в Азию, а я остаюсь в УЕФА. Тут я вырос, люблю эти команды, этот мир и пространство», - заявил Василий на своем канале в ютубе.

Решение о переходе в АФК должны принять до конца текущего года.

Напомним, что с февраля Россия отстранена от участия в официальных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

В этом году подопечные Валерия Карпина провели три товарищеских матчах. Россияне победили Киргизию (2:1) и сыграли вничью с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин Переход РФС в АФК
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Комментарии (5)
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Alex1972
28 Декабря 2022 в 12:38
На 15 суток... За дискредитацию... А-ха-ха-ха..
ILLNAT
28 Декабря 2022 в 12:53
А ведь и впрямь мог штраф впаять.
overkill666
28 Декабря 2022 в 12:36
молодец Вася. впрочем, как всегда. а в РФС просто конченные...
Cruyff
28 Декабря 2022 в 12:13
Вася и я с тобой моно???
sierge
28 Декабря 2022 в 12:09
А вас, дядя Вася, никто не спрашивал
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