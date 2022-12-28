Уткин - РФС: «Катитесь в Азию, а я остаюсь в УЕФА»

Российский блогер и журналист Василий Уткин резко отреагировал на новость о возможном переходе РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Ребята, катитесь вы в Азию, а я остаюсь в УЕФА. Тут я вырос, люблю эти команды, этот мир и пространство», - заявил Василий на своем канале в ютубе.

Решение о переходе в АФК должны принять до конца текущего года.

Напомним, что с февраля Россия отстранена от участия в официальных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

В этом году подопечные Валерия Карпина провели три товарищеских матчах. Россияне победили Киргизию (2:1) и сыграли вничью с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).