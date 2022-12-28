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Павел Стипиди: «Переход в Азию не нужен той шайке, которая привыкла кайфовать в Европе» эксклюзив

28 Декабря 2022 • 10:31 Комментировать (2)

Футбольный функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым выразил уверенность, что РФС должен принять решение о переводе российского футбола из УЕФА в АФК.

- Той шайке, которая привыкла ездить в Европу, кушать там вкусные конфеты и кайфовать, конечно, переход в Азию ни в коем случае не нужен. Это против их интересов – тех, кто не любит свою страну и не понимает ничего в футболе. Я считаю, надо жёстче относиться к этим людям. Российскому футбольному союзу не нужно у кого-то что-то спрашивать, он должен чётко принимать необходимые решения и не позволять никому расшатывать систему. Уже и в ФИФА говорят, что предоставят нам возможность участвовать в отборе на чемпионат мира, если мы перейдём в АФК. Тогда какие ещё есть вопросы?

Сидят в своих выглаженных костюмах, галстуках и пытаются пускать всем пыль в глаза, что они якобы отлично разбираются в футболе. Один комментатор на чемпионате мира оббегал все стадионы и посетил все матчи. Знаете, в Краснодаре есть стадионы «Труд», «Кубань», ФК «Краснодар» и «Динамо». Даже если в один день на них будет проходить десять матчей, я тоже успею все их посетить.

Мы должны думать о нашем футболе, чтобы у нас не пропадали таланты. У нас что, сейчас такой высокий уровень футбола, что мы поэтому брезгуем Азией? Да вы посмотрите, как выступали на последнем чемпионате мира Япония и Южная Корея! И посмотрите, где были великие сборные Германии, Испании, Италии. УЕФА ничем не сильнее АФК, только Европа вкуснее для тех, у кого слюнки текут по Парижу и которые не хотят ездить в Индонезию, Иран, Ирак, Пакистан.

И не надо плакаться, что без Европы нам будет плохо. Наши уникальные композиторы, художники и так далее получали мировую известность не через Европу, и все их признавали. В последней программе Никиты Михалкова «Бесогон» показали бывшую знаменитую испанскую балерину. У неё была болезнь Альцгеймера, ей было больше 90 лет, и когда ей надели наушники с музыкой из балета Чайковского «Лебединое озеро», она попыталась встать с инвалидного кресла и исполнить этот танец. Мне 65 лет, но я был очень тронут, это пронзительная история.

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Евро-Футбол.Ру,
УЕФА АФК Павел Стипиди Переход РФС в АФК
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Комментарии (2)
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Natan-Gilchenko
28 Декабря 2022 в 11:25
Стипиди-дерьмо!
ILLNAT
28 Декабря 2022 в 11:05
А российским болельщикам,любопытно, что будет интересней матчи с "Реалом","Баварией" ."МЮ" или с клубами из Таджикистана,Киргизии,Пакистана ? ) Что же этот придурочный функционер не спросит мнения российских болельщиков?
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