Какие шансы у сборной России пробиться на чемпионат мира из Азиатской конференции

Россия может перебраться в Азиатскую конфедерацию и принять участие в отборе к чемпионату мира-2026. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, какие шансы будут у нашей сборной на выход на мундиаль.

РФС готовится к выходу из УЕФА и вступлению в АФК. Одной из главных причин называется возможность принять участие в отборе к чемпионату мира-2026, который начнётся уже в октябре следующего года.

Как известно, на следующем мундиале состав участников будет увеличен до 48. Азиаты гарантированно получат 8 мест на турнире, а также одну путёвку в межконтинентальные стыки. Представительство этой конфедерации серьёзно увеличится. В этой связи попадание в АФК, кажется, даёт шансы.

Прямо сейчас Россия занимает 37-е место в рейтинге ФИФА. Из азиатских сборных лишь четыре идут выше – Япония, Иран, Южная Корея и Австралия. Саудовская Аравия идёт 49-й, Катар, который разочаровал на мундиале, 60-м. С другой стороны, можно вспомнить, как недавно блекло Россия смотрелась в матчах с Узбекистаном (77-е место), Кыргызстаном (94-е) и Таджикистаном (108-е). Справедливости ради следует сказать, что это были товарищеские матчи.

Если Россия перейдёт в АФК, то придётся менять структуру отбора, но вряд ли серьёзно. Так или иначе на первом этапе играть будут слабейшие сборные из Азии по рейтингу ФИФА, и нашей команде это точно не грозит. Во втором раунде будут принимать участие уже все сборные конфедерации, разбитые по четыре в каждой группе. Здесь необходимо будет занимать одно из первых двух мест. Учитывая, что Россия по рейтингу ФИФА будет «маткой», это проблемой стать не должно. Кстати, первые два места ещё дадут путёвку на Кубок Азии.

В третьем раунде уже будет намного сложнее. Лучшие команды второго раунда будут разбиты на 3 группы по 6 команд, и лишь по две лучшие из каждой напрямую выйдут на чемпионат мира. Если смотреть на рейтинг ФИФА, то Россия должна быть в числе 6. Тем не менее надо понимать, что тут могут быть перелёты в Австралию, Оман или Японию. Причём тут будут перепады не только по времени, но и погодным условиям.

Если по итогам третьего раунда Россия займёт третье или четвёртое место, то предстоит сыграть ещё в одном. Шесть команд разобьют на две группы, победители отправятся на чемпионат мира, а команды, занявшие вторые позиции, разыграют между собой одного участника межконтинентальных стыков.

В общем, на бумаге России, конечно, лучше участвовать в отборе на чемпионат мира из АФК. Из УЕФА на мундиаль пройдут 16 команд, а наша сборная лишь 19-я по очерёдности, если смотреть рейтинг ФИФА. Правда, пока в Европе ещё не известен формат отбора, но, несомненно, он будет более сложным, чем в Азии. В любом случае в АФК главной проблемой станут перелёты. Можно вспомнить, как сложно было клубам из Российской премьер-лиги играть во Владивостоке и Хабаровске, а тут такие перемещения станут обыденностью. Кроме того, будут проблемы с климатом. В Саудовской Аравии, возможно, придётся играть при жаре в 40 градусов. Отдельной темой станет культурный перепад – думается, нашим игрокам будет в диковинку играть на стадионах в Сирии, Ираке или Йемене.

В общем, на чемпионат мира из АФК сборная России пробиваться обязана. И всё же играть с Испанией и Германией, кажется, намного интереснее, чем с Ираном и Южной Кореей.

Роман Андреев