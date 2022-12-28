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Экс-игрок «Спартака»: «Не вижу ничего интересного в переходе в Азию»

28 Декабря 2022 • 09:00 Комментировать

Экс-игрок столичного «Спартака» Андрей Коновалов поделился мнением о потенциальном переходе Российского футбольного союза из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Азия? Не вижу там чего‑то интересного и не уверен, что у нас там может получиться. Уровень футбола там, скорее всего, даже нельзя сравнивать с европейским», - приводит слова Коновалова «Матч ТВ».

Решение о переходе в АФК должны были принять 27 декабря на исполкоме РФС. Однако заседание решили перенести, чтобы провести дополнительные консультации. Ожидается, что решение по этому вопросу будет принято до конца нынешнего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Коновалов Переход РФС в АФК
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