Экс-игрок «Спартака»: «Не вижу ничего интересного в переходе в Азию»

Экс-игрок столичного «Спартака» Андрей Коновалов поделился мнением о потенциальном переходе Российского футбольного союза из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Азия? Не вижу там чего‑то интересного и не уверен, что у нас там может получиться. Уровень футбола там, скорее всего, даже нельзя сравнивать с европейским», - приводит слова Коновалова «Матч ТВ».

Решение о переходе в АФК должны были принять 27 декабря на исполкоме РФС. Однако заседание решили перенести, чтобы провести дополнительные консультации. Ожидается, что решение по этому вопросу будет принято до конца нынешнего года.