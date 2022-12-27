Гомельский – о переходе РФС в АФК: «Спортивного смысла в этом нет, остаётся только политика»

Четырёхкратный чемпион СССР по баскетболу Владимир Гомельский высказался по поводу потенциального перехода РФС в АФК.

Спортсмен признался, что футбольные поединки национальной сборной России с командами таких стран, как Кыргызстан, Туркменистан, Иран, Пакистан и Узбекистан не будут вызывать у него интереса.

Кроме того, известный баскетболист высказал мнение о том, что если представить потенциальный переход баскетбольных сборных в Азиатскую конфедерацию, то он в дальнейшем вызовет скуку у любителей и этого вида спорта.

«Другими словами, спортивного смысла в этом нет, остаётся только политика», - приводит слова Гомельского «Чемпионат».