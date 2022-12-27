Новосельцев: «Азия - вполне нормальная альтернатива»

Бывший защитник национальной сборной России Иван Новосельцев высказался на тему потенциального перехода РФС в АФК.

«Если у нас есть альтернативная возможность, и если смотреть на то, что нас может пять лет не быть в Европе, то Азия - вполне нормальная альтернатива», - цитирует Новосельцева «Матч ТВ».

Футболист считает, что каким-то образом необходимо сверять уровень российского и иностранного футбола, а также проектировать дальнейшее будущее этого вида спорта в нашей стране.

Возможный случай с нежеланием УЕФА возвращать Россию к себе после перехода в АФК должны проанализировать руководители и «выбрать из двух зол меньшее», считает спортсмен.