Зотов: «Не знаю, с чем связан перенос голосования исполкома РФС»

Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов прокомментировал перенос голосования по переходу РФС в АФК.

«Вообще не знаю, с чем связан перенос голосования исполкома РФС. Нас лишь оповестили, что сегодня ничего не будет. На этом всё», - цитирует Зотова Sport24.

Также Зотов добавил, что участникам голосования не были объявлены как причина данного переноса, так и новая дата голосования. То есть, по словам гендиректора ОПСФ, участники не обладают совершенно никакой информацией по поводу произошедшего.

Процесс должен был завершиться сегодня днём, 27 декабря.