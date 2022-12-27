Зотов: «Не знаю, с чем связан перенос голосования исполкома РФС»

Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов прокомментировал перенос голосования по переходу РФС в АФК.
«Вообще не знаю, с чем связан перенос голосования исполкома РФС. Нас лишь оповестили, что сегодня ничего не будет. На этом всё», - цитирует Зотова Sport24.
Также Зотов добавил, что участникам голосования не были объявлены как причина данного переноса, так и новая дата голосования. То есть, по словам гендиректора ОПСФ, участники не обладают совершенно никакой информацией по поводу произошедшего.
Процесс должен был завершиться сегодня днём, 27 декабря.
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