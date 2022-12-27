Селин: «Не хотелось бы, чтоб РФС перешёл в Азию»

Заслуженный артист России и болельщик петербургского «Зенита» Сергей Селин высказался на тему потенциального перехода РФС в АФК.

«Конечно, не хотелось бы, чтоб РФС перешёл в Азию. Но раз пошла такая заруба, то придётся играть в Азии», - цитирует артиста «Спорт День За Днём».

Селин признался, что даже в случае совершения данного перехода его увлечение российским футболом никоим образом не изменится, так как, по словам актёра, международные матчи необходимо проводить.

Кроме того, Селин добавил, что «сине-бело-голубым» в розыгрыше Лиги чемпионов АФК будет трудно, так как в Азиатской конфедерации есть весьма неплохие коллективы.