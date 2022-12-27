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Рианчо: «После перехода в АФК большинство легионеров покинут РПЛ»

27 Декабря 2022 • 21:48 Комментировать

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо считает, что РПЛ после перехода РФС в Азию покинут ещё больше легионеров.

«Не исключаю, что после перехода в АФК большинство легионеров покинут РПЛ. Многие из них видели в еврокубках возможность для роста», - цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Он добавил, что смена конфедерации станет огромным шагом назад для всего российского футбола. И ему будет очень обидно, если РФС не найдёт иных вариантов, кроме перехода в Азию.

Ранее решение о переходе или не переходе в АФК обещали принять 27 декабря, но дату заседания исполкома РФС вновь перенесли – теперь на 31 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Рауль Рианчо Переход РФС в АФК
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