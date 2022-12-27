Созин — о возможном переходе в АФК: «Раз нас просят подождать до 31 декабря, значит, уверенности у РФС сейчас нет»

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал возможный переход РФС в Азию.

«Мы видим, что для принятия решения о выходе из УЕФА нужно иметь железобетонную уверенность в правильности выбора. И раз нас просят подождать до 31 декабря, значит, такой уверенности у РФС сейчас нет», — приводит слова Созина «Чемпионат».

По мнению эксперта, если президент РФС Александр Дюков ошибется с переходом в Азию, то ошибутся все, ведь он был избран на свой пост единогласным решением.

Напомним, 27 декабря РФС должен был дать окончательный ответ по поводу возможного перехода в АФК, но решение пока не было принято.