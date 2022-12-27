Ловчев прокомментировал уровень азиатского футбола

Бывший спартаковец Евгений Ловчев оценил уровень азиатского футбола. Напомним, уже скоро сборная России может стать членом АФК и соперниками россиян в официальных матчах могут быть команды из этой части света.

«Какое азиаты слабее? Мы с Киргизией и Таджикистаном ничего не можем показать», - цитирует Ловчева «Спорт-Экспресс».

Он пояснил, что азиатские команды показали уровень особенно на последнем чемпионате мира в Катаре и привёл в пример выступления сборных Японии, Австралии и Южной Кореи. И добавил, что многие игроки сборных этих стран выступают в европейских чемпионатах.

«Не нам сегодня выпендриваться, что мы такие сильные и куда-то попадаем к слабым командам», - считает Ловчев.

31 декабря исполком РФС соберётся, чтобы дать окончательный ответ на вопрос смены конфедерации.