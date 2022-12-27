Грушевский - о переходе в АФК: «Это решение не кажется мне очень умным и правильным»

Известный болельщик московского ЦСКА и актёр Михаил Грушевский сомневается в том, что РФС надо уходить из УЕФА в АФК.

«Это решение не кажется мне очень умным и правильным, я скорее противник этого варианта. Понятно, что нет ясности и по дальнейшей судьбе в УЕФА, но ведь нет и понимания по ФИФА в целом», - цитирует Грушевского Metaratings.

Актёр добавил, что знает про АФК исключительно на уровне сборных и клубный азиатский футбол является для него загадкой. Помимо этого, Грушевский считает, что тема заседания исполкома РФС, которое перенесли с 27 декабря на 31 декабря, вызвала много разногласий, и именно поэтому вынесение решения оттягивается уже во второй раз.