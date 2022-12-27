​Салихова: «Как бы вместо высказывания «фи» не услышать азиатское «фу»

Зарема Салихова, вторая половинка экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, сомневается в том, что потенциальный переход Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола, является правильным шагом.

Давая комментарий для «Спорт-Экспресса», Зарема Салихова указана на то, что богатейшие представители Азии владеют клубами в Англии и других европейских футбольных топ-странах.

«К чему это всё: если задача уйти из Европы, громко хлопнув дверью и высказав свое «фи», то как бы не услышать азиатское «фу». Ведь футбольная Европа давно уже там: в коммерческих партнерствах, ТВ-правах, франшизах, предсезонных турах, социальных сетях. А, значит, и в умах азиатов», - поделилась своим мнением Салихова.

Российский футбольный союз будет принимать решение о будущем в последний день 2022 года. Ранее сообщалось о намерении РФС направить в УЕФА письмо о намерении выйти из организации.