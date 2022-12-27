Григорий Иванов – о переходе в АФК: «Лучше играть, чем не играть»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов порассуждал о возможной смене РФС конфедерации. Точку в этом вопросе должны были поставить сегодня на заседании исполкома организации, однако вынесение решения вновь перенесли – на 31 декабря 2022 года.

«Я за то, что лучше играть, чем не играть. Век футболиста короток и если лет 10 нас не будут пускать в УЕФА, то лучше играть в Азии», - цитирует Иванова «РБ Спорт».

Он добавил, что если отстранение от УЕФА – это надолго, то лучше искать другие выходы, чтобы обеспечить официальные матчи российским командам.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что если РФС перейдёт в АФК, то ФИФА не будет препятствовать участию сборной России в отборочном турнире на чемпионат мира 2026 года.