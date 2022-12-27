Хасбиуллин сообщил, что Россия может пропустить отборочный раунд ЧМ-2026, даже если перейдёт в АФК

Футбольный менеджер Гайрат Хасбиуллин прокомментировал возможный переход РФС в Азию.

«По моей информации, инсайдерской, никто из российских чиновников в Катаре не обращался к руководителям Азиатской конфедерации с таким вопросом», — цитирует Хасбиуллина «Матч ТВ».

Эксперт отметил, что сначала АФК должен сообщить, готовы ли там принять Россию, для этого страны конфедерации должны проголосовать за вступление нового участника или против. Хасбиуллин заявил, что на конгресс АФК в феврале РФС не успеет, поэтому судьба страны будет решаться в сентябре, но жеребьевка отборочного раунда к чемпионату мира – 2026 состоится уже летом.

Окончательное решение о возможном переходе в Азию РФС должен сообщить до конца этого года.