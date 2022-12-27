Адиев - о переходе РФС в АФК: «Если б я знал, что через пару лет мы вернёмся, то остался бы в Европе»

Наставник сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал потенциальный переход РФС из УЕФА под юрисдикцию АФК.

«Если бы я знал, что через пару лет мы вернёмся в соревнования, то я бы остался в Европе», - цитирует Адиева «РБ Спорт».

Но в целом специалист считает возможный переход в АФК логичным решением, так как на российский спорт сейчас наложены санкции и, например, в отборе на Евро-2024 сборная России уже точно не сыграет. А ещё неизвестно то, сколько продлятся такие санкции.

Сегодня стало известно, что исполком РФС отложил принятие или отклонение столь неоднозначного решения на последний день 2022 года – 31 декабря.