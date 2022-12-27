Салихова: «Необходимо понять, кто конечный бенефициар и инициатор перехода в Азию»

Жена бывшего владельца столичного «Спартака» Зарема Салихова вновь высказалась о потенциальном переходе российского футбола в Азию.

«Необходимо понять, кто конечный бенефициар и инициатор перехода в Азию. Если те же лица, которые инициировали введение Fan ID, то о последствиях перехода вряд ли задумывались, коммерческий эффект не просчитывали, а о том, как полюбиться азиатам, просто не пеклись», — написала супруга Леонида Федуна в колонке на сайте «Спорт-Экспресс».

По её мнению, отечественный футбол оказался в непростой ситуации из-за тревожности сохранения во внутренних границах и опасности необдуманных переходов. Салихова также отметила, что потенциальный переход будет непростым и с точки зрения продвижения российского футбола в наиболее растущих рынках.

Напомним, что заседание исполкома РФС, на котором будет обсуждаться возможная смена конфедерации, перенесено на 31 декабря.