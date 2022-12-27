Гладилин: «УЕФА обеднеет, если потеряет нас»

Бывший игрок столичного «Спартака» Валерий Гладилин оценил влияние возможного перехода российского футбола в Азию на УЕФА.

«Россия – это футбольная страна, которая может усилить как Европу, так и Азию. УЕФА обеднеет, если потеряет нас, потому что мы побеждали на олимпийских играх, в еврокубках, а Азия приобретёт. РФС даст новый импульс азиатскому футболу», — заявил экс-футболист «красно-белых» в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, перед выходом из УЕФА необходимо понять, что какие предложения есть в Европе, поскольку лишь в случае долгой дисквалификации имеет смысл смена конфедерации.

Напомним, что изначально исполком РФС планировал обсуждение перехода в АФК в пятницу, 23 декабря, однако заседание было дважды перенесено. Новой датой выбрано 31 декабря.