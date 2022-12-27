Алиу Сиссе останется главным тренером сборной Сенегала

Алиу Сиссе продолжит быть главным тренером сборной Сенегала, об этом сообщает Sofoot.com.

46-летний Сиссе – главный тренер «львов Теранги» уже семь лет, с 2015 года. Сенегальцы при нём участвовали в двух чемпионатах мира – в 2018 и 2022 годах. В России африканская команда из-за большего количества жёлтых карточек не смогла выйти из группы Н и пропустила вперёд сборные Колумбии и Японии. А в 2022 году команде в квартете А улыбнулась удача и сенегальцы вышли в плей-офф, где на стадии 1/8 финала проиграли сборной Англии – 0:3.

А ещё в 2019 году сборная Сенегала взяла серебро Кубка африканских наций, а в 2021 году завоевала уже сам трофей.