Чухлов: «Если уж мы рвём с Европой, надо рвать полностью»

Бывший футболист «Зенита» Борис Чухлов высказался о возможном переходе Российского футбольного союза в Азию.

«Если уж мы рвем с Европой, надо рвать полностью. Вернуться, мне кажется, всегда будет можно. Но что-то надо делать. Иначе мы в собственном соку сваримся», — приводит слова Чухлова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, УЕФА ведет себя странно, ведь они не дают играть российским клубам в еврокубках, но говорят о том, что против выхода России из конфедерации.

Ранее стало известно, что РФС примет окончательное решение о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию до конца текущего года.