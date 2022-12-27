Валерий Баринов: «Моей жизни, боюсь, не хватит на возвращение в турниры УЕФА»

Заслуженный артист России Валерий Баринов поделился мнением о возможном переходе РФС в Азию.

«Тут двоякое решение. Оставаться и ждать нет смысла. Лично моей жизни, боюсь, не хватит на возвращение в турниры УЕФА», — цитирует слова Баринова портал Metaratings.

Эксперт отметил, что УЕФА не принимает крымские клубы, а Азия, возможно, примет, ведь вопрос перехода в другую конфедерацию обсуждается не просто так.

Российский футбольный союз должен был объявить о своем решении по поводу возможного перехода в Азию 27 декабря, но окончательный ответ решили сообщить позже (до 31 декабря 2022 года).