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Валерий Баринов: «Моей жизни, боюсь, не хватит на возвращение в турниры УЕФА»

27 Декабря 2022 • 17:35 Комментировать

Заслуженный артист России Валерий Баринов поделился мнением о возможном переходе РФС в Азию.

«Тут двоякое решение. Оставаться и ждать нет смысла. Лично моей жизни, боюсь, не хватит на возвращение в турниры УЕФА», — цитирует слова Баринова портал Metaratings.

Эксперт отметил, что УЕФА не принимает крымские клубы, а Азия, возможно, примет, ведь вопрос перехода в другую конфедерацию обсуждается не просто так.

Российский футбольный союз должен был объявить о своем решении по поводу возможного перехода в Азию 27 декабря, но окончательный ответ решили сообщить позже (до 31 декабря 2022 года).

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Баринов Переход РФС в АФК
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