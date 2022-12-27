Лепёхин: «Лучше играть в любом международном соревновании, чем не играть вообще»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Константин Лепёхин высказался о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Лучше играть в любом международном соревновании, чем не играть вообще. Я не уверен, что УЕФА нас позовет обратно в течение 5-10 лет. Интересно, какое решение примет руководство РФС», — заявил Лепёхин в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, футбольные люди переоценивают важность этого вида в своей жизни, поскольку в стране интерес к игре мал. По словам эксперта, большинство жителей не думает о разнице между выступлением в Европе или Азии.

Напомним, что исполком РФС, на котором может быть принято решение о смене конфедерации, пройдёт 31 декабря.