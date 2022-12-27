Агент: Бальде будет счастлив в «Спартаке», даже если Россия перейдёт в Азию

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Спартака» Кейта Бальде, высказался о том, как игрок реагирует на возможный переход РФС в Азию.

«Кейта с нетерпением ждет начало зимних сборов с командой. Пугает ли его возможное участие клуба в турнирах Азии? Он сделал выбор, поэтому Кейта счастлив, что бы ни случилось», — приводит слова Пасторелло Metaratings.

Напомним, футболист отбыл свою дисквалификацию за нарушение правил допинг-контроля и примет участие во второй части чемпионата.

«Спартак» ушел на зимнюю паузу на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 36 набранных очков после 17 туров.