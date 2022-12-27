Самошников: «Хотелось бы сыграть на чемпионате мира»

Защитник казанского «Рубина» Илья Самошников высказался о возможном переходе Российского футбольного союза в Азию.

«Как будет, так будет. Если говорить об участии в больших турнирах, хотелось бы сыграть на чемпионате мира. Но говорить больше не могу», — приводит слова Самошникова портал «РБ Спорт».

Игрок заявил, что переход в другую конфедерацию является делом футбольных чиновников, у которых есть вся информация по данному вопросу.

Ранее стало известно, что окончательное решение о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола будет принято до 31 декабря текущего года.