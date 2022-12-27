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Гаджи Гаджиев: «Если в Азии дадут право участвовать в отборочных играх к чемпионату мира, то нужно им пользоваться»

27 Декабря 2022 • 13:08 Комментировать

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев, в настоящее время занимающий пост президента махачкалинского «Динамо», оценил вероятность возвращения российских клубов в еврокубки.

По мнению Гаджиева, в ближайшее годы выступлений российских команд в еврокубках ждать не стоит.

«Участия российских клубов в еврокубках я не ожидаю не только в 2023 году, но и в ближайшие пару-тройку лет», — цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.

Также специалист положительно высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), отметив, что нужно пользоваться возможностью участвовать в отборочных играх к чемпионату мира.

Ранее сообщалось, что голосование по возможному переходу РФС в АФК состоится до 31 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев Переход РФС в АФК
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