Колосков высказался о причинах переноса голосования по возможному переходу РФС в Азию

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о переносе голосования по вопросу возможного перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Ранее сообщалось, что заседание исполкома РФС, на котором может быть принято решение о переходе в АФК состоится 27 декабря, однако сегодня стало известно о переносе голосования на 31 число.

«На исполкоме не было единства по вопросу перехода в Азию. Возникает много вопросов — главный из них — примут ли Россию в Азию? Я думаю, что взяли паузу, чтобы получить какие-то гарантии от ФИФА и от Азиатской конфедерации», — приводит слова Колоскова «Чемпионат».

Напомним, что весной текущего года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от всех международных турниров. Свой последний на сегодняшний день товарищеский матч сборная России провела 20 ноября против Узбекистана (0:0). Ранее была победа над Кыргызстаном (2:1), а также нулевая ничья с Таджикистаном.